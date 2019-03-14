Столичная власть продолжает развивать велоинфраструктуру города, но важно, чтобы автоводители соблюдали правила дорожного движения и культуры вождения, чтобы велосипед стал безопасным видом транспорта в Киеве. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время заседания Киевсовета, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Киев продолжает развивать велоинфраструктуру. И к этому процессу мы должны привлекать велосообщество, чтобы вместе с ними разрабатывать и планировать новые маршруты. Чтобы не было претензий у общественности, будто ничего не делается», - сказал Кличко.

Он отметил, что в структуре КГГА создано подразделение велоинфраструктуры, где работают и представители велосообщества, чтобы влиять на процесс принятия решений.

«Еще одна ключевая составляющая – это культура поведения автоводителей в Киеве. К сожалению, в этом направлении у нас есть много вопросов. Также действия полиции в отношении нарушителей правил дорожного движения должны быть более жесткими», - отметил Кличко.

По словам руководителя «Киевавтодора» Александра Густелева, среди приоритетных направлений развития велоинфраструктуры определен, в частности, маршрут «Соломенка – Центр». В ближайшее время будут проведены торги на проектирование этого маршрута.

Также вскоре будут проведены торги по строительству велодорожки на Набережном шоссе на участке от Пешеходного моста до моста Патона (соответствующий маршрут соединит пешеходный Подол, Почтовую площадь, мост на Труханов остров, мост Метро и мост Патона).

К тому же, «Киевавтодор» продолжает работать над экспериментом по совмещению велополос с полосами общественного транспорта.

Напомним, на днях в Киеве умер велосипедист Диас Мужев, которого на велодорожке сбила машина.

14 марта у здания КГГА в центре Киева прошел лежачий протест велосипедистов.