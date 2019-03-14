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У здания КГГА в центре Киева прошел лежачий протест велосипедистов, которые требовали создания в городе условий для велосипедного движения.

Об этом сообщает Ассоциация велосипедистов Киева.

Протест был проведен в связи со смертью Диаса Мужева, которого сбил автомобиль на велопереезде.

«На этой неделе после 12-дневной борьбы за жизнь умер Диас Иванович Мужев. Его прямо на велопереезде сбила машина, которая на скорости поворачивала с Бажана на Ревуцкого. Прямой причиной этого являются действия чиновников, которые сидят в КГГА, – саботаж развития велосети города, перевод финансирования на другое, проектные работы, которые длятся годами и не заканчиваются ничем, и совершенно уголовное поднятия скорости на магистралях до 80 км/ч. Если они переступают через нас по своим делам, то пусть попробуют это сделать физически, по дороге на заседание Киевсовета», - объясняют организаторы акции.

Велосипедисты требуют:

1) создания велоинфраструктуры – объявление тендеров на все 7 веломаршрутов, на проектирование которых выделил деньги Киевсовет;

2) снижения скорости до 50 км/ч в Киеве;

3) средства безопасности на участках с ДТП: сужения полос, освещения, дeлиниаторы, которые защищают полосы общественного транспорта от парковки.

Напомним, в декабре 2018 году Киевсовет выделил средства на проектирование 7 веломаршрутов в Киеве. Средства в сумме 700 тыс. гривен предусмотрены на проектирование веломаршрутов: Виноградарь-Центр, Воскресенка-Московский мост-Центр, Куреневка-Центр, Лесной массив-Центр, Оболонь-Подол-Центр, Соломенка-Центр, Почтовая площадь-мост Патона. Однако до сих пор не состоялся тендер ни на один веломаршрут.

Справка: Лежачие протесты с имитацией умирания являются распространенной формой протеста, которые использовались различными группами общественных активистов - антивоенных, правозащитных, зоозащитных, экологических и др. В простейшей форме протестующие ложатся на землю и притворяются мертвыми, иногда прикрывая себя плакатами или флагами.
ForUm

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