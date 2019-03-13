Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Дмитрия Шенцева к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию относительно голосования за стратегический курс государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО. Данный иск будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон, сообщается на сайте суда.

Истец просит суд признать противоправными действия Парубия во время рассмотрения и принятия в целом проекта закона о внесении изменений в Конституцию Украины о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО по организации личного голосования народных депутатов с нарушениями Конституции Украины и Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины».

В то же время, истец просит суд признать противоправной бездеятельность спикера во время данного голосования по необеспечению работы парламента, как коллегиального представительного органа, полномочия которого осуществляются общей деятельности народных депутатов Украины.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада Украины закрепила в Конституции курс в ЕС и НАТО путем внесения соответствующих изменений в Основной закон.

19 февраля документ подписал Президент Петр Порошенко.