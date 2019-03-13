также в разделеПолитика
Адвокат: Вилкул и Мураев сегодня работают на победу идеалов Майдана 9
СБУ проверит счета «Батькивщины» 14
Генерал США допускает войну с Китаем и оккупацию РФ Одессы и Румынии 119
Помпео назвал вторжение РФ в Украину попыткой контролировать запасы нефти и газа 121
Медведчук: Я обсуждал с Путиным вопрос освобождения украинских моряков 64
Европарламент: Россия больше не стратегический партнер 29
В Совете Европы призвали Раду отложить голосование за языковой закон 69
Новый посол Польши прибыл в Украину 25
Резолюция Европарламента: Nord Stream 2 должен быть остановлен 269
«Голос Америки»: Планы Медведчука о создании пророссийской политической коалиции вызывают серьезные опасения 57
Порошенко назначил полковника Кривоноса заместителем секретаря СНБО 277
Климкин о ноте МИД РФ: Все правильно делаем 46
Медведчук: Вопрос принятия языкового законодательства сегодня имеет «привкус» манипуляций, связанных с избирательным процессом 89
Порошенко инициировал отставку руководства Полтавской ОГА 86
РФ направила Украине ноту со списком «нарушений» Договора о дружбе 159
«Нарушили Соглашение об ассоциации»: МИД Австрии вызвал посла Украины 116
Нацкорпус пришел на митинг Порошенко в Житомире 3038
Гаврилечко: Предложение Медведчука списать долги украинцев за коммуналку – здравая идея 52

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Дмитрия Шенцева к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию относительно голосования за стратегический курс государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО. Данный иск будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон, сообщается на сайте суда.

Истец просит суд признать противоправными действия Парубия во время рассмотрения и принятия в целом проекта закона о внесении изменений в Конституцию Украины о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО по организации личного голосования народных депутатов с нарушениями Конституции Украины и Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины».

В то же время, истец просит суд признать противоправной бездеятельность спикера во время данного голосования по необеспечению работы парламента, как коллегиального представительного органа, полномочия которого осуществляются общей деятельности народных депутатов Украины.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада Украины закрепила в Конституции курс в ЕС и НАТО путем внесения соответствующих изменений в Основной закон.

19 февраля документ подписал Президент Петр Порошенко. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги