При Министерстве по делам ветеранов будет создана группа по вопросам женской реабилитации и психологической поддержки. Такая договоренность достигнута на встрече основателей платформы «Безопасность.Женщины.Мир» с представительницами Женского ветеранского движения и волонтеркой и автором проекта «Госпитальеры» Яной Зинкевич, сообщает пресс-служба Минветеранов.

«Речь шла о том, что большое внимание нужно уделить психологической поддержке женщин-ветеранок. Поэтому было решено в рамках рабочей группы по психосоциальной адаптации при Министерстве по делам ветеранов Украины создать отдельную группу по вопросам женской реабилитации и психологической поддержки», - говорится в сообщении.

Все детали относительно создания группы будут обсуждены 20 июня во время встречи представительниц «Женского ветеранского движения» с министром по делам ветеранов Ириной Фриз.

Как отмечается, на встрече поднималась также тема противодействия сексуального насилия во время конфликта и домашнего насилия.

«Отдельное внимание уделили информационным компаниям по формированию положительного образа ветерана и ветеранки, программам национально-патриотического воспитания и информационной политике в целом», - подчеркнула Фриз.