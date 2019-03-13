Правительство Британии опубликовало стратегию на случай выхода страны из Евросоюза без соглашения.

В документе основное внимание уделено вопросу границы между Ирландией и Северной Ирландией, сообщает «Новое Время»..

Правительство обещает сделать все, чтобы избежать возникновения физической границы между двумя частями Ирландии.

Власти Британии обязались не вводить никаких дополнительных проверок в отношении товаров и граждан, которые пересекают ирландскую границу в направлении Ольстера.

В то же время в отношении некоторых категорий товаров будут введены новые таможенные правила. Это, в частности, опасные химикаты, краснокнижные животные и необработанные алмазы, а также приспособления, которые могут быть использованы для пыток.

Товаров из Ирландии не коснутся новые временные пошлины на импорт, о введении которых британское правительство объявило в среду. При этом товары будут облагаться обычными таможенными пошлинами.

При этом британские товары, пересекающие границу в направлении Ирландии, могут быть обложены дополнительными тарифами.

В правительстве подчеркивают, что это временные меры, которые принимаются в одностороннем порядке.

В 1998 году были заключены «соглашения Страстной пятницы», которые положили конец многолетнему конфликту в составной части Соединенного Королевства, Северной Ирландии. Эти соглашения по умолчанию основаны на отсутствии границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

На фоне Brexit граница может вернуться. Ирландия не планирует выходить из ЕС, а Северная Ирландия как часть Британии должна покинуть Евросоюз 29 марта. Вопрос об их разделении - одна из основных проблем, связанных с Brexit.

Напомним, 12 марта парламент Великобритании проголосовал против сделки об условиях выхода из Европейского Союза.

В связи с очередным поражением британский премьер Тереза Мэй вынесет на голосование предложение о «жестком» Brexit (без сделки).