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Начатая с начала марта масштабная кампания по монетизации субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг проходит планово и без сбоев, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Как свидетельствуют данные государственного банка Ощадбанк, с 12 марта начались выплаты монетизированных субсидий через сеть банка.

В частности, в первый день выплат через систему платежей «Быстрая копейка» выплачено субсидий на сумму 19,4 млн грн, которые были оформлены 11172 переводами.

На карты зачислены 204224 перевода на сумму 333,4 млн грн. Кампания продолжается.

Напомним, с 12 марта Ощадбанк начал процесс выплат субсидий в наличной форме тем гражданам, которые не являются пенсионерами и которым субсидия назначена до 31 декабря 2018 года. 
ForUm

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