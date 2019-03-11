Президент Петр Порошенко анонсировал создание высокоточного ракетного оружия повышенного радиуса действия, которое способно поражать цели далеко в тылу противника. Об этом он заявил во время заседания Совета регионального развития Житомирщины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он подчеркнул важность развития украинской ракетной отрасли особенно в условиях новых угроз со стороны страны-агрессора.

«Здесь, на родине Сергея Королева, я хочу напомнить, что Украина богата опытом в ракетостроении. На самом деле мы о нем вспомнили пять лет назад. И вы уже слышали результаты этих испытаний, проведенных нами сейчас», - сказал Президент.

Он напомнил, что Украина придерживалась определенных ограничений, которые налагал Договор о ракетах средней и меньшей дальности, действовавший со времен СССР. «Теперь Россия, последовательно создавая новые и новые угрозы для европейской безопасности, разрушила, уничтожила этот договор», - подчеркнул Президент и подчеркнул, что «выводы из новой ситуации делают все наши партнеры».

«США юридически вышли из этого договора. Сделали выводы и мы. Нашим конструкторским бюро, нашей промышленности теперь не связывают руки никакие ограничения дальности полета ракет», - подчеркнул Порошенко.

«Значит на повестке дня вопрос о создании высокоточного ракетного оружия повышенного радиуса действия, которое способно поражать цели далеко в тылу противника. Мы еще больше укрепим нашу армию, мы увеличим гарантию безопасности каждого украинца», - подчеркнул Президент.

«Эти гарантии безопасности являются необходимым условием для реализации нашей цели - превратить Украину в большую страну счастливых, богатых и свободных людей. И мы идем к этой цели своим путем», - сказал Порошенко.

Как ранее сообщал ForUm, в Министерстве иностранных дел заявили, что Украина оставляет за собой право создавать вооруженные системы, необходимые для обеспечения своей обороноспособности, в том числе соответствующее ракетное вооружение.