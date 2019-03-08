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Украина оставляет за собой право создавать вооруженные системы, необходимые для обеспечения своей обороноспособности, в том числе соответствующее ракетное вооружение.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины в связи с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Верховная Рада никогда не ратифицировала упомянутое соглашение, но Украина неуклонно придерживалась положений ДРСМД фактически на добровольной основе. В этой связи, факт нарушения положений договора Россией, которая является его полноценной стороной, является особенно возмутительным», - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что потенциальное военное давление РФ на европейских членов НАТО из-за выхода из ДРСМД, целью которого является установление тотального контроля Москвы над широким регионом от Балтии до Средиземного моря, создает серьезную угрозу всему европейскому континенту. «Украина оставляет за собой право создавать вооруженные системы, необходимые для обеспечения своей обороноспособности, в том числе соответствующее ракетное вооружение», - отметили в ведомстве.  

Напомним, 1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

На следующий день президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает работы по созданию новых видов ракет.  

4 марта Путин подписал указ «О приостановлении Российской Федерацией выполнения Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности.
ForUm

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