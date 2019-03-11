Установление размера убытков от захвата Россией в оккупированном Крыму активов НАК «Нафтогаз Украины» может занять около 1,5 лет. Об этом заявила глава «Черноморнефтегаза» Светлана Нежнова, сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

По ее словам, Третейский суд в Гааге при определении суммы компенсации за захваченные Россией в Крыму активы будет учитывать не только стоимость имущества, а и недополученную прибыль за годы оккупации.

Нежнова отметила, что после того, как суд признал, что государство Россия виновно в потере крымских активов, его работа сосредоточится на установлении размера убытков. «Дело это, к сожалению, не быстрое, определение суммы ущерба может занять около 1,5 лет», – подчеркнула она.

«Но наказание неотвратимо, и российским властям вновь придется объяснять своим гражданам, которые уже пережили импортозамещение, когда же конец расплате за захват чужой территории», – подытожила Нежнова.

Напомним, 1 марта глава НАК Андрей Коболев сообщил, что трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге подтвердил вину России в утрате «Нафтогазом Украины» активов группы в Крыму.

При этом Россия не признала решение Третейского суда.