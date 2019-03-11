Президент РФ Владимир Путин не будет отвечать на письмо сына британки, погибшей от отравления «Новичком» в городе Эймсбери, сообщает «Интерфакс».

На вопрос журналистов, не собирается ли Путин лично ответить на письмо британца, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: «Это вовсе не обязательно».

«Дело в том, что посол РФ назначается указом президента РФ. Собственно, он и является чрезвычайным и полномочным послом, и имеет все полномочия говорить от имени Российской Федерации», - сказал Песков.

Напомним, сын подданной Великобритании Дон Стерджесс, которая умерла в результате действия вещества «Новичок» в британском городе Эймсбери, Эван Хоуп обратился с письмом к Путину.

«Позвольте нашим офицерам допросить этих людей по убийству моей матери», - написал 20-летний Хоуп.

Посольство РФ в Великобритании заявило о готовности встретиться Эваном Хоупом.