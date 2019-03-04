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Сын подданной Великобритании Дон Стерджесс, которая умерла в результате действия вещества «Новичок» в британском городе Эймсбери, Эван Хоуп обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину.

«Полиция Великобритании уверена, что как минимум двое россиян ответственны за ее смерть. Однако они, похоже, находятся под защитой вашего государства», - приводит выдержки из письма Хоупа британская газета Daily Mirror в субботу, 2 марта.

«Позвольте нашим офицерам допросить этих людей по убийству моей матери», - добавляет 20-летний Хоуп, передает DW.

Как сообщал ForUm, в городе Эймсбери графства Уилтшир на юге Англии 4 июля 2018 были обнаружены в бессознательном состоянии 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс. Оба находились в критическом состоянии, которое связывают с воздействием неизвестного вещества.

У пары были выявлены симптомы, подобные тем, которые наблюдались у экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены в городе Солсбери в марте того же года.

Стерджесс скончалась в госпитале 8 июля. Пострадавший мужчина пришел в себя.

полиции заключили, что Роули и Стерджесс подверглись воздействию нервно-паралитического вещества после того, как взяли в руки зараженный предмет – флакон от духов.

5 сентября британские прокуроры назвали имена двух россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это – Александр Петров и Руслан Боширов. Прокуроры отметили, что их настоящие имена могут быть другими.

Позже выяснилось, что настоящие имена российских разведчиков - Александр Мишкин и Анатолий Чепига.
ForUm

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