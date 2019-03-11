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Украина занимает 12 место в списке 25 крупнейших экспортеров оружия в мире, обнародованном 11 марта Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (SIPRI).

Исследования SIPRI освещает главные тенденции в международных поставках оружия в период между 2014-2018 годами, сообщает УНИАН.

В прошлогоднем рейтинге Украина занимала 11 место. По итогам года ее обогнала Южная Корея. Согласно отчету, по сравнению с 2009-2013 годами Украина уменьшила экспорт вооружений на 47%.

Импорт оружия в течение 2014-2018 годов, несмотря на военный конфликт, оставался на достаточно низком уровне, говорится в анализе.

Несмотря на то, что среди основных клиентов Украины в отчете вместе с Китаем и Таиландом указана Россия, авторы исследования добавляют, что к 2014 году Россия импортировала оружие из Украины и начала импорт из других стран, но аннексия Крыма в 2014 году прекратила эти торговые отношения.

Как ранее сообщал ForUm, по данным отчета SIPRI, объемы торговли основными видами вооружений в мире в 2014-2018 годах выросли на 7,8% в сравнении с периодом 2009-2013 годов, лидером экспорта является США.

 
ForUm

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