В Львовской области тушат пожар на свалке.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, спасателям стало известно о загорании свалки вблизи г. Новояворовск 10 марта в 07.14.

«Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит мусор на площади ориентировочно 0,8 га. В настоящее время происходит тушение пожара», - говорится в сообщении.

Ликвидация пожара осложняется тем, что ближайший источник для пополнения запасов воды находится на расстоянии около 1 км.

Напомним, спасатели ГСЧС несут службу в усиленном режиме.