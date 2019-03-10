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Как сообщает пресс-служба ГСЧС, спасателям стало известно о загорании свалки вблизи г. Новояворовск 10 марта в 07.14.

«Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит мусор на площади ориентировочно 0,8 га. В настоящее время происходит тушение пожара», - говорится в сообщении.

Ликвидация пожара осложняется тем, что ближайший источник для пополнения запасов воды находится на расстоянии около 1 км.

Напомним, спасатели ГСЧС несут службу в усиленном режиме.
ForUm

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