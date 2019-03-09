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До утра понедельника на круглосуточном дежурстве будут находится семь тысяч спасателей.

Во время проведения в Украине мероприятий в период праздничных и выходных дней с 8 по 11 марта подразделения ГСЧС переходят на усиленный режим несения службы. Об этом сообщает пресс-служба ведомствав субботу, 9 марта.

«В этот период будет осуществляться усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности в пределах зон ответственности. Особое внимание спасатели уделяют объектам с массовым пребыванием людей, на которых будут проводиться праздничные мероприятия», – говорится в сообщении.

На круглосуточном дежурстве будут находится семь тысяч спасателей.

«В общем, до 9 утра 11 марта на круглосуточном дежурстве находятся около 7000 спасателей и более 2000 единиц техники ГСЧС, а в случае необходимости силы будут увеличены до 14 000 человек личного состава и около 4 тысяч единиц техники», – отметили в ГСЧС.

Отметим, неделю назад инспекторы ГСЧС начали проверки помещений и зданий, которые будут использоваться в качестве избирательных участков.
ForUm

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