Пограничники задержали 35-летнего гражданина Турции, который в своей машине пытался через пункт пропуска Лужанка в Закарпатской области провезти более 30 кг героина, сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщили в пресс-центре ГПСУ.

«Более 30 кг героина обнаружено в ходе совместных мероприятий, проведенных сотрудниками Госпогранслужбы, СБУ и ДФС, вчера днем на украинско-венгерской границе», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 35-летний гражданин Турции, перевозил наркотики в тайнике, оборудованном под задним сиденьем автомобиля Renault немецкой регистрации.

«Всего в тайнике найдено 59 брикетов с веществом. По результатам экспресс-анализа установлено, что в брикетах находилось 30 кг 750 г героина», – сказано в сообщении.

Гражданин Турции вместе с изъятым веществом и транспортным средством задержан.

Напомним, украинец пытался ввезти в страну Lamborghini за 10 миллионов, его задержали поляки.