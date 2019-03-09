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Российско-оккупационные войска с начала суток 9 марта по состоянию на 12.00 совершили один обстрел позиций Вооруженных сил Украины. Потерь нет.

Об этом проинформировал в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны Александр Мотузяник, сообщает корреспондент Укринформа.

«С начала этих суток по состоянию на 12 часов наши защитники зафиксировали один факт нарушения режима перемирия со стороны российско-оккупационных войск, во время которого оккупант применил оружие запрещенных калибров. Так сегодня утром, начиная с 7:15 до 7:40 противник вел огонь из минометов 120 и 82 калибров в сторону наших позиций в районе Попасной. Обстрел велся со стороны поселка Калиново. Всего враг выпустил 33 боеприпаса 82 калибра и 4 мины 120 калибра», - сказал Мотузяник.

Он добавил, что сейчас ситуация стабилизировалась, потерь в рядах Вооруженных сил Украины нет.

Напомним, боевики за прошедшие сутки, 8 марта, 1 раз открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.
ForUm

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