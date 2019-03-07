Украина не может платить в три-четыре раза больше, чем получают специалисты в аналогичных компаниях Евросоюза, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя ситуацию в «Нафтогазе».

«Контракт на тех условиях, на которых он был заключен и подписан в 2016 году - за день или два до назначения нашего правительства, предусматривал ряд условий, которые не устраивают ни общество, ни правительство. В этом контракте предусмотрена возможность выплаты заработной платы менеджмента в три-четыре раза больше, чем аналогичному менеджменту в аналогичных компаниях ЕС», - отметил Гройсман, передает Радио Свобода.

Кабмин на заседании 6 марта объявил открытый конкурс на должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины». В решении правительства говорится, что конкурс стартует 23 марта - на следующий день после завершения контракта действующего главы нефтегазовой компании.

Председатель Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что это решение правительства противоречит действующему законодательству.

Коболев стал председателем правления компании в марте 2014 года. Под его руководством компания выиграла несколько исков к российскому «Газпрому».