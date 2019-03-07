На Украинскую Православную Церковь организованы гонения, государство преследует собственных граждан. Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей Московской Патриархии митрополит Иларион (Алфеев) в передаче «Церковь и мир», комментируя факты вмешательства украинских властей в вопросы религии и культуры.

Фото: митрополит Иларион / Православие.фм

Текст интервью опубликован на patriarchia.ru.

«Насколько мне известно, далеко не первая исполнительница (MARUV, - ред.), которая пострадала из-за того, что будучи гражданкой Украины, выступала с концертами в России. Трудно себе представить более несовместимые области, чем политика и музыка, но для нынешней украинской власти все сегодня имеет ценность исключительно в контексте предвыборной борьбы. Любыми средствами, любыми правдами и неправдами нынешняя украинская власть хочет удержаться. Поэтому организованы гонения на Украинскую Православную Церковь, поэтому государство преследует собственных граждан, поэтому организована травля русского языка, на котором говорят миллионы граждан Украины, поэтому подвергаются преследованиям деятели искусства, которые выступают с концертами в России.

Насколько я знаю, украинская власть ничего не приобрела от этих маневров, потому что одну исполнительницу они сняли, а другая группа сама отказалась», - рассказал глава Отдела внешних церковных связей Московской Патриархии.

Он также прокомментировал факт, что до Европейского суда по правам человека уже дошел первый иск от Украинской Православной Церкви, а именно подала его община села Птичье Ровенской области.

«Именно Украинская Православная Церковь следит за ходом процесса. Надо сказать, что украинские власти сообщают о массовых переходах общин Украинской Православной Церкви в новосозданную […] структуру (ПЦУ, - ред.). На самом деле добровольных переходов очень мало, а в основном происходят захваты храмов, которые незаконно удерживаются силами вооруженных формирований или при помощи каких-то силовых структур. И общины подают иски в украинские суды, а когда украинские судебные инстанции пройдены, то подается иск в Европейский суд. И сейчас как раз первый случай.

Думаю, что подобные иски будут подаваться и далее, потому что, к сожалению, волна гонений на Украинскую Православную Церковь не заканчивается. А правозащитные организации на Западе стараются игнорировать имеющуюся проблему не потому, что о ней не знают, а потому, что нынешняя западная политическая конъюнктура не предполагает того, что антигероем может быть Украина. Антигероем сегодня на Западе может быть только Россия», - сообщил владыка Иларион.