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Турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 уже находятся в Украину и начинаются их испытания.

Об этом на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил Президент Украины Петр Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Вооруженные силы Украины вошли в 10-ку сильнейших армий Европы. А через несколько лет мы точно достигнем критериев членства в НАТО», - сказал Президент и подчеркнул, что «сейчас украинская армия лучше подготовлена, чем когда-либо за всю историю существования нашего государства».

«Мы выходим на серийное производство новейших образцов вооружения и военной техники», - сказал Порошенко.

Президент сообщил, что налажено производство бронетехники, армия уверенно осваивает такую ​​важную военную технику как беспилотные летательные аппараты. Он напомнил, что в 2014 году наши войска использовали полулюбительские образцы БПЛА, которых были единицы.

«Сегодня ВСУ приняли на вооружение и закупают современные БПЛА украинского производства такие как «Спектатор», «Фурия», «Аист», «FlyEye», другие. В этом году взят на вооружение беспилотный разведывательный ударный комплекс «Сокол». В ближайшее время приступаем к его производству.

«Сейчас состоятся испытания нового мощного ударного БПЛА Bayraktar. Мне удалось договориться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Могу даже сказать, что эти комплексы уже находятся в Украине», - добавил Порошенко.


Напомним, в январе «Укрспецэкспорт» и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о закупке для украинской армии ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2. 
ForUm

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