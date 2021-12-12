На украинско-турецком заводе, строительство которого идет под Киевом, будут производить реактивные беспилотники нового поколения — Anka. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группы по Донбассу Алексей Арестович в интервью Радио Свобода.

«Завод строится сейчас в Василькове. <…> Он будет производить украинско-турецкие беспилотники, в том числе Anka — тяжелые беспилотники. В том числе украинские беспилотники, перспективные. В частности, речь может идти и о реактивных беспилотниках, которые являются перехватчиками. <…> На них будут украинские двигатели и остальная турецкая авионика: корпус и т.п.», — сказал Арестович.

По его словам, Anka — это следующее поколение БПЛА после Bayraktar.

«Реактивные, не поршневые, а реактивные. БПЛА, превышающий Bayraktar по всем характеристикам», — уточнил спикер и добавил, что, согласно плану, первую продукцию завод в Василькове выпустит в конце следующего года.

Anka — семейство беспилотных летательных аппаратов, разработанных турецкой компанией Turkish Aerospace Industries (TAI). Дроны обладают средствами для нейтрализации ПВО. Стандартное вооружение включает в себя восемь управляемых противотанковых ракет Roketsan Cirit либо четыре управляемые планирующие авиабомбы MAM-L с лазерным наведением.