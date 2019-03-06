В РПЦ заявили, что «проект украинской автокефалии провалился по многим параметрам».

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Об этом сказал председатель Отдела внешних церковных связей Московской Патриархии митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), сообщает mospat.ru.

«Мы видим, что этот проект провалился по многим параметрам: во-первых, потому что большинство православных верующих Украины не присоединилось к легализованной раскольничьей группировке, которая создана из двух бывших раскольничьих группировок, а во-вторых, потому что Поместные Православные Церкви не поддержали это беззаконие», - сказал он.

«Сейчас существует на бумаге, подписанной Константинополем, некая "Православная церковь Украины", но большинство православных верующих Украины, несмотря на гонения, на давление со стороны украинской власти, продолжают ходить в каноническую Церковь, возглавляемую Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием, – отметил митрополит. – И Поместные Православные Церкви поддерживают именно эту Церковь».

В РПЦ также прогнозируют, что большинство Поместных Церквей не признают новую украинскую Церковь и ее главу Епифания.

«Несколько Церквей открыто выступили против решения Константинополя, – напомнил глава ОВЦС МП. – Свою позицию высказали Антиохийская, Сербская, Польская, а недавно и Кипрская Православные Церкви. Есть Церкви, которые пока не сделали никаких заявлений, но они не направляли своих представителей на "интронизацию" главы раскольников, не поздравляли его с избранием – это само по себе свидетельствует о том, что они не признают совершившееся беззаконие».

При этом, по мнению представителя РПЦ, Константинополь вряд ли пойдет на то, чтобы отыграть все назад – «очень уж много было выпущено пара по этому случаю, много было всякой риторики, связанной с якобы имеющимися у Константинополя особыми правами».