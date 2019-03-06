Гендиректор «Укроборонпрома» Павел Букин не собирается уходить в отставку и отрицает получение каких-либо «откатов» из соглашений 2016 года о ремонте казахских самолетов. Об этом он заявил интервью BBC News Украина.

«Получение какого-то вознаграждения категорически отрицаю. Это неправда», - отметил Букин.

Так же он заверил, что детали не закупались по завышенной цене. «Завышенную цену категорически отрицаю. У нас есть соответствующая процедура отбора поставщиков, зафиксированная во времени и документах, в переписке. Мы готовы всю эту информацию предоставить по запросу любого правоохранительного органа», – подчеркнул Букин.

Он также заявил, что, исходя из информации расследования, где говорится о якобы завышенных в семь раз ценах ввозимых деталей, нельзя четко делать вывод о том, что цена была действительно завышена.

«Что показывается в расследовании (и это подчеркивают журналисты): что товар ввозился изначально как другой товар ... - чтобы скрыть его военное назначение, так как он устанавливался на военный самолет. Как в этом случае можно комментировать, было завышение или не было? Люди выполняли задачи по поставке техники текущего производства. К сожалению, российского. Мы еще не освоили производство этих комплексов самостоятельно», - пояснил Букин.

В то же время на вопрос BBC News Украина не планирует ли он уйти с должности генерального директора «Укроборонпрома» на время возможных проверок, Букин ответил: «На данный момент, такого намерения у меня нет. Но это не какая-то категорическая позиция. Просто я не считаю себя виновным в чем-то».

«Если нужно будет, чтобы я уволился или отстранился от должности - я с сожалением, но сделаю это. Спокойно и без какой-либо политизации», - добавил он.

Напомним, 4 марта журналисты Bihus.info обнародовали новую часть расследования, в которой рассказали, каким образом гендиректор государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин и экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский причастны к схемам с заработками на завышенных ценах на запчастях для самолетов Ан-26.

В свою очередь в «Укроборонпроме» заявили, что данная информация имеет признаки манипуляций и является «проявлением заангажированной журналистики».