Верховный Суд вынес решение по делам по искам кандидатов на пост президента Украины Анатолия Гриценко и Виталия Куприя к Центральной избирательной комиссии относительно правомерности постановления комиссии № 376 «О Разъяснении по реализации положений части шестой статьи 64 Закона Украина «О выборах Президента Украины».

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ЦИК.

Решениями двух коллегий Верховного Суда было установлено, что постановление ЦИК принято в пределах ее компетенции с целью одинакового применения, обеспечения реализации и защиты конституционных избирательных прав граждан во время избирательного процесса.

«В решениях отмечается, что принятое Комиссией разъяснение касается вопроса отделения косвенного подкупа избирателей в процессе предвыборной агитации от запретов и/или ограничений, установленных в законодательстве по проведению предвыборной агитации», - сообщили в ЦИК.

Кроме этого, подтверждено, что разъяснения и рекомендации ЦИК могут касаться других лиц, кроме избирательных комиссий или комиссий по референдуму, ведь обязательность их выполнения, по своей сути, означает необходимость их учета всеми без исключения лицами при решении вопроса о применении законодательства о выборах и референдуме, которое охватывается соответствующим разъяснением.

Соответствующей законодательству установлено ​​и требование Комиссии по неуклонному осуществлению финансирования проведения предвыборной агитации исключительно через избирательные фонды, что в том числе должно касаться необходимости возмещения расходов физических лиц, привлеченных к осуществлению мероприятий предвыборной агитации на бесплатной основе, на телефонные услуги, проезд, питание, проживание и другие расходы в случае осуществления предвыборной агитации в другом населенном пункте и тому подобное.

«Указанными решениями доказана легитимность принятого Центральной избирательной комиссией разъяснение и его соответствие Закона», - подчеркивается в сообщении.

Напомним, 22 февраля ЦИК разъяснила положения о проведении агитации и подкуп избирателей.

В штабе Анатолия Гриценко заявили, что Центральная избирательная комиссия своим разъяснением об агитации легализовала подкуп избирателей.

1 марта он сообщил, что Шестой апелляционный административный суд признал противоправным и недействительным постановление ЦИК об аспектах ведения предвыборной агитации.