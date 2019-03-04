Отмененное Окружным административным судом Киева постановление Кабинета Министров Украины №315 от 27 апреля 2016 года, которым определялся порядок формирования цены на природный газ для потребностей населения, утратило силу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук.

«Решением, о котором идет речь, отменено постановление, которое утратило силу. Обжалованное постановление Кабинета Министров Украины от 27 апреля 2016 №315 утратило силу согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 19 октября 2018 номер 867 «Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа», – написал он.

При этом Рябчук подчеркнул, что Кабинет Министров все равно будет подавать апелляцию и обжалует это решение в установленном порядке.

Напомним, Окружной административный суд города Киева признал противоправным и недействительным постановление Кабинета Министров Украины №315 от 27 апреля 2016 года, которым, в том числе, определялся порядок формирования цены на природный газ для потребностей населения