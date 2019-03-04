также в разделеЭкономика
Суд признал недействительным постановление Кабмина о цене на газ 38
«Укртрансгаз» заявил об угрозе срыва суточной балансировки рынка газа 67
Украина выплатила $444,4 миллиона по еврооблигациям 2015 года 23
Коболев: Снижения цены на газ не будет, несмотря на предвыборные обещания 34
Украина и Турция могут вскоре подписать соглашение о ЗСТ 40
В Украине рассказали, как Россия обогащается за счет Донбасса 170
РФ не признала решение суда Гааги по иску «Нафтогаза» об активах в Крыму 94
Украина привлекла 2-й кредит на €529 миллионов под гарантию ВБ 28
В Украину едет техмиссия МВФ 40
Гройсман похвастался, что Кабмин достраивает новый корпус Острожской академии 37
Работодатели задолжали украинцам 2,6 миллиарда 17
Суд в Гааге признал незаконной экспроприацию активов «Нафтогаза» в Крыму 45
В Украине стартовала монетизация субсидий 324
Долги украинцев за коммуналку вросли до 62 миллиардов 50
Суд отменил постановление Кабмина о снижении норм потребления газа 88
Укрзализныця подсчитала, что ей нужно $6 миллиардов инвестиций 52
Кабмин пока не принимал решений по контракту с руководством «Нафтогаза» 27
«Нафтогаз» начал взыскание долгов с «Газпрома» в новых странах 787

Отмененное Окружным административным судом Киева постановление Кабинета Министров Украины №315 от 27 апреля 2016 года, которым определялся порядок формирования цены на природный газ для потребностей населения, утратило силу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук. 

«Решением, о котором идет речь, отменено постановление, которое утратило силу. Обжалованное постановление Кабинета Министров Украины от 27 апреля 2016 №315 утратило силу согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 19 октября 2018 номер 867 «Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа», – написал он.

При этом Рябчук подчеркнул, что Кабинет Министров все равно будет подавать апелляцию и обжалует это решение в установленном порядке.

Напомним, Окружной административный суд города Киева признал противоправным и недействительным постановление Кабинета Министров Украины №315 от 27 апреля 2016 года, которым, в том числе, определялся порядок формирования цены на природный газ для потребностей населения
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1599 грн.
15
Теги