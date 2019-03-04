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В Русской Православной Церкви напомнили Президенту Украины Петру Порошенко его обещания не допустить захватов храмов канонической Украинской Православной Церкви. В РПЦ отметили, что очередной подобный случай в Тернопольской области произошел «при полном попустительстве властей».

Фото: РИА Новости

Как сообщают «РИА Новости», ранее информационно-просветительский отдел УПЦ писал, что радикалы движения «Правый сектор» и сторонники ПЦУ избили прихожан и захватили храм УПЦ в селе Гнездичное Тернопольской области.

«Очередной захват храма канонической церкви, сопровождавшийся насилием. При полном попустительстве властей. А ведь президент Порошенко заверял, что насилие недопустимо и его не будет», - написал в своем телеграм-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В связи с признанием Константинопольским патриархатом ПЦУ давление на каноническую Церковь в Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ. Захваты храмов УПЦ, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ - таким образом украинские власти выполняют обещание об «исключительно мирном и добровольном переходе приходов, в четкой определенной законом процедуре».

Украинские власти, в том числе президент Петр Порошенко, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания ПЦУ.
ForUm

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