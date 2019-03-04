Посольство РФ в Великобритании заявило о готовности встретиться с сыном погибшей от «Новичка» в Эймсбери Дон Стерджесс Эваном Хоупом.

Об этом говорится в ответе пресс-секретаря посольства на вопрос СМИ о письме Хоупа к президенту РФ Владимиру Путину, опубликованном на сайте ведомства.

«Посольство готово встретиться с Хоупом с тем, чтобы постараться ответить на все интересующие вопросы относительно российской официальной позиции», - заявили в дипмисиии.

Кроме того, дипломаты планируют послать Хоупу доклад «Солсбери: вопросы без ответов», подготовленный в связи с годовщиной инцидента в Солсбери. В нем изложено все, что известно российской стороне об этом деле.

Отметим, что в посольстве не ответили на призыв Хоупа к Путину разрешить британской полиции допросить подозреваемых россиян.

Напомним, сын подданной Великобритании Дон Стерджесс, которая умерла в результате действия вещества «Новичок» в британском городе Эймсбери, Эван Хоуп обратился с письмом к Путину.

«Позвольте нашим офицерам допросить этих людей по убийству моей матери», - написал 20-летний Хоуп.