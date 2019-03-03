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Малайзийское правительство готово возобновить поиски пропавшего в 2014-м самолета Malaysia Airlines рейса MH370 в случае получения реальных предложений от заинтересованных компаний.

Министр транспорта Малайзии Энтони Локе Сиеу Фук допустил возобновление поисковых операций на месте предполагаемого крушения самолета Boeing в 2014 году, сообщает Reuters.

«Малайзия рассмотрит возможность возобновления поиска следов пропавшего рейса МH370, если компании, заинтересованные в поисках, предъявят реальные предложения», - заявил министр.

По его словам, Малайзия готова выплатить вознаграждение компаниям, которые найдут следы пропавшего борта, по результату - то есть, если будут обнаружены остатки самолета.

В частности, правительство предлагало компании «Ocean Infinity» вознаграждение в 70 миллионов долларов по такому соглашению в 2018 году.

Как известно, самолет малайзийской авиакомпании рейса MH370 (Куала-Лумпур - Пекин) с 239 людьми на борту пропал из радаров 8 марта 2014 года.

Малайзия, Китай и Австралия два года проводили подводную поисковую операцию в южной части Индийского океана, которая стоила 200 млн долл. В конце концов она была прекращена.

Вторая попытка найти остатки самолета с участием американской фирмы «Ocean Infinity» продолжалась три месяца и закончилась в мае прошлого года - также безрезультатно.

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ForUm

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