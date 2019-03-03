В Киеве, на Голосеевском проспекте, сегодня ночью водитель на смерть сбил пешехода. Начато уголовное производство, сообщает преcс-служба ГУ Нацполиции.

Как сообщается, после наезда водитель на автомобиле скрылся с места ДТП.

«От полученных телесных повреждений погиб пешеход, 1978 года рождения, а водитель-участник ДТП с места происшествия скрылся», - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что автомобиль двигался проспектом Голосеевским со стороны улицы Полковника Потехина в направлении улицы Героев Обороны, а пешеход переходил дорогу справа налево по ходу движения машины.

«Вблизи правоохранители не обнаружили камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент аварии, поэтому полицейские просят отозваться свидетелей, которые могут предоставить информацию для установления автомобиля», - добавили в ведомстве.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Проводятся все необходимые следственные (розыскные) действия для установления механизма и обстоятельств аварии и установления водителя-участника ДТП.

Напомним, в городе Бровары Киевской области 2 марта неизвестный автомобиль на пешеходном переходе совершил наезд на мужчину, который скончался от полученных травм.