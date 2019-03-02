также в разделеПроисшествия
Автобус с украинцами попал в ДТП в Москве 27
В Харькове задержали мужчину, который ограбил агитаторов 32
На Харьковщине под колесами поездов погибли двое мужчин 32
В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, есть жертвы 61
В Запорожье неизвестные взорвали банкомат 29
В Карпатах спасатели ищут двух туристов 43
Сутки в ООС: 11 обстрелов, ранен 1 военный 24
В Днипре в офис политпартии бросили «коктейль Молотова» 47
В Ривном обокрали офис кандидата в президенты 26
СБУ провела обыски в охранной фирме священника УПЦ МП 89
Сутки в ООС: 11 обстрелов, ранены 3 военных 102
На Закарпатье пьяный мужчина угнал автобус у односельчанина 30
На Киевщине пьяный таксист сбил мужчину и протянул его за собой 50 метров 30
Мужчина, который подорвался на гранате в Одессе, оказался ветераном АТО 32
В Николаеве произошло ДТП с участием военных, есть жертвы 46
На Запорожье пенсионерка разнесла агитационную палатку 99
На Волыни поезд протаранил легковушку, пострадали три человека 25
В Одессе мужчина подорвался на гранате 42

Сегодня, 2 марта, в городе Бровары неизвестный автомобиль на пешеходном переходе совершил наезд мужчины. От полученных травм пострадавший скончался. Водитель пришел в полицию и сообщил о ДТП.

Об этом сообщают в управлении Национальной полиции в Киевской области.

В отделе полиции, куда пришел человек, выяснилось, что он является работником одного из подразделений Национальной полиции Украины. Правонарушитель пояснил, что покинул место происшествия для того, чтобы самостоятельно явиться в отдел полиции и сообщить о ДТП.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование проводит Государственное бюро расследований.

Решается вопрос о задержании правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Старший оперуполномоченный Департамента стратегических расследований Нацполиции, который в субботу сбил насмерть пешехода в Броварах, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, следователи которого расследуют обстоятельства аварии.

«Автопроисшествие произошло сегодня, 2 марта, около 6:00 утра. По предварительным данным, старший оперуполномоченный Нацполиции, находясь за рулем автомобиля марки «Тойота» , совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу на зеленый свет светофора. Последний в результате полученных травм погиб на месте происшествия» , - сообщили в ГБР.

«Установлено, что правоохранитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения» , - говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что оперуполномоченный с места аварии скрылся, однако впоследствии сам явился в отделение полиции, где его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

«В случае доказательства вины в смертельном ДТП, старшему оперуполномоченному Нацполиции грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет» , - добавили в ГБР.

Напомним, в Киеве следователя ГБР поймали на пьяном вождении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги