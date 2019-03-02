Сегодня, 2 марта, в городе Бровары неизвестный автомобиль на пешеходном переходе совершил наезд мужчины. От полученных травм пострадавший скончался. Водитель пришел в полицию и сообщил о ДТП.

Об этом сообщают в управлении Национальной полиции в Киевской области.

В отделе полиции, куда пришел человек, выяснилось, что он является работником одного из подразделений Национальной полиции Украины. Правонарушитель пояснил, что покинул место происшествия для того, чтобы самостоятельно явиться в отдел полиции и сообщить о ДТП.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование проводит Государственное бюро расследований.

Решается вопрос о задержании правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Старший оперуполномоченный Департамента стратегических расследований Нацполиции, который в субботу сбил насмерть пешехода в Броварах, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, следователи которого расследуют обстоятельства аварии.

«Автопроисшествие произошло сегодня, 2 марта, около 6:00 утра. По предварительным данным, старший оперуполномоченный Нацполиции, находясь за рулем автомобиля марки «Тойота» , совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу на зеленый свет светофора. Последний в результате полученных травм погиб на месте происшествия» , - сообщили в ГБР.

«Установлено, что правоохранитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения» , - говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что оперуполномоченный с места аварии скрылся, однако впоследствии сам явился в отделение полиции, где его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

«В случае доказательства вины в смертельном ДТП, старшему оперуполномоченному Нацполиции грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет» , - добавили в ГБР.

Напомним, в Киеве следователя ГБР поймали на пьяном вождении.