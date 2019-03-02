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Специальный проект Евросоюза в поддержку безопасности на Азовском побережье предусматривает выделение 50 млн евро. Об этом сказал президент Петр Порошенко во время Совета регионального развития в Одессе.

«Специальный проект 50 млн евро направляется на Азовское побережье, поддержка Мариуполя, Бердянска, но и на Черноморское побережье тоже хватит», – заявил Порошенко.

По его словам, нет ни одной его встречи с руководством Евросоюза, где бы ни шла речь о финансовой помощи.

«Это, к сожалению, в связи с агрессией Российской Федерации в нейтральных водах Черного моря», – подчеркнул президент.

По словам главы государства, сейчас украинцам главное «не оплошать».

«Если мы продолжаем наше движение в Европу, количество европейских проектов будет только увеличиваться. И это не только доступ к технической помощи, а доступ к огромным финансовым ресурсам", – отметил Порошенко.

Напомним, в ходе визита на Донбасс Порошенко поручил проработать вопрос запуска аэропорта Мариуполя.
ForUm

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