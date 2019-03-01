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Президент Петр Порошенко во время участия в Совете регионального развития Донецкой области поручил проработать вопрос запуска аэропорта Мариуполя. Об этом ForUm’у  сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Сегодня поручаю начальнику Генерального штаба, министру обороны, министру инфраструктуры и Председателю областной государственной администрации проработать вопрос запуска аэропорта города Мариуполь. Безусловно, мы должны обеспечить безопасность. Безусловно, мы должны защитить от диверсионно-разведывательных групп, обезопасить от средств противовоздушного нападения противника. Но я считаю, что сегодня хорошее время для этого», - сказал он.

Президент также отметил важность обновления и электризации железнодорожной полосы области, и по этому вопросу ведутся переговоры с ЕС. «После завершения мы приблизим к Мариуполю и «Интерсити». Для меня это принципиальная вещь и вызов, мы должны сократить расстояние», - заявил Порошенко. По его словам, это улучшит контакты между людьми и возможности для развития туризма.

Также, по словам Президента, ведутся работы и предусмотрены средства на дорожное строительство области. «Глава администрации может подтвердить, что мы в этом году поставили приоритетом и дороги на Мариуполь, которые будут связывать с Запорожьем, Бердянском», - отметил он.
ForUm

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