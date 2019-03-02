Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития Одесской области в субботу, 2 марта, подписал закон о присуждении природным территориям Куяльницкого лимана Одесской области статус курорта государственного значения.Об этом сообщает пресс-служба президента.
«Мы запускаем закон Украины об объявлении природных территорий Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения» , - сказал Порошенко.
Законом объявлены природные территории Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения и определены конкретные границы округа и зон санитарной (горно-санитарной) охраны курорта Куяльник.
«Реализация закона решает вопросы создания курорта государственного значения в Одесской области, что будет стимулировать сохранение и развитие курортных территорий. Воплощение этих законодательных изменений поможет сохранению и рациональному использованию природных лечебных ресурсов и росту туристического потока в Одесской области» , - отмечает пресс-служба.
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