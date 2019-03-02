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С 1 апреля украинским военным в зоне операции Объединенных сил на Донбассе повысят доплаты.

Об этом заявил президент Петр Порошенко, передает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-службу.

Сообщается, что накануне в ходе визита на Донбасс он сообщил о решении повысить денежное обеспечение военнослужащих на передовой. По словам Порошенко, доплата на первой линии повысится на 2 тыс. гривен, таким образом, минимальная доплата составит 12 тыс. гривен.

При этом Порошенко подчеркнул, что на 1 тыс. гривен должна быть повышена доплата на второй линии, а ее уровень должен быть доведен до 5500 гривен. Кроме того, он отметил важность обеспечения военных моряков на Азове.  

«Во время выхода в море на боевые операции. Им нужно обеспечить такую ​​же доплату, как бойцам на первой линии», - сказал Порошенко.

Президент в ходе общения с военными подчеркнул, что государство делает все, чтобы модернизировать украинскую армию, начиная от защищенной связи до обеспечения современными дронами, другими средствами и вооружением и т.п.

Напомним, в ходе визита на Донбасс Порошенко поручил проработать вопрос запуска аэропорта Мариуполя.
ForUm

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