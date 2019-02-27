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Вчера, 26 февраля, в 1:30 в Киеве экипаж Национальной полиции остановил автомобиль, водителем которого оказался следователь Государственного бюро расследований, который имел признаки алкогольного опьянения, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

В отношении него составлен протокол об административном правонарушении ч.1 ст. 130 КУоАП (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции).

«Мы дождемся результатов проверки, которую проведет управление внутреннего контроля, и после этого будем принимать решение по этому работнику. Это не будет затянуто во времени», - сообщил директор ГБР Роман Труба.

При этом он подчеркнул, что каждый работник ГБР должен помнить об ответственности перед обществом. «Мы - новый правоохранительный орган, который должен стать примером для других. Поэтому никто из наших сотрудников не имеет права на ошибку, и мы никого не будем «прикрывать»: нельзя работать в ГБР и нарушать закон. Каждый, кто будет это делать, должен уйти из Государственного бюро расследований», – заявил Труба.
ForUm

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