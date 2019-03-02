С начала текущих суток по состоянию на 12.00 на линии боевого столкновения зафиксировано 3 прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

«С 01.00 ночи оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов по нашим позициям вблизи н.п. Верхнеторецкое. Также АГС враг применил около 10.30 в районе Травневого. А с 11.10, в течение 20 минут наши защитники Водяного зафиксировали разрывы 4 вражеских мин калибра 120 мм», - подчеркнул он.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение. «Военнослужащего эвакуировали в медицинское учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное», - рассказал Гуцуляк.

По данным разведки Штаба ООС, за минувшие сутки в составе российско-оккупационных войск есть потери в живой силе. Кроме этого, как сообщал пресс-центр ООС, над одной из наших позиций отдельной механизированной бригады, которая держит оборону на Светлодарск направлении, наши бдительные военнослужащие из стрелкового оружия сбили на высоте 150 метров вражеский беспилотный летательный аппарат, совершавший корректировки огня артиллерии. Как выяснилось, им оказался российский беспилотный летательный аппарат типа «Элерон». Сейчас наши специалисты специальных подразделений изучают сбит вражеский беспилотник и носители информации.