Сегодня, 1 марта, на одном из взводных опорных пунктов отдельной механизированной бригады, которая держит оборону на светлодарском направлении, военнослужащие батальонной тактической группы полка специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины сбили над позицией беспилотный летательный аппарат противника, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Гвардейцы пропустили его через первую позицию и открыли заградительный огонь по беспилотнику со штатного стрелкового оружия. В 7:00 43 минуты на высоте 150 метров беспилотный летательный аппарат был сбит. Военнослужащие нашли сбитый беспилотник и передали его специалистам специальных подразделений.

Как выяснилось, БПЛА, сбитый бдительными гвардейцами, оказался российским беспилотным летательным аппаратом типа «Элерон».

Сейчас специалисты изучают сбит вражеский беспилотник и носители информации.