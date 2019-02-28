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Посол Украины в США Валерий Чалый провел встречу с руководителем NASA Джимом Бриденштайном и обсудил углубление украинско-американского сотрудничества в космической сфере, сообщает посольство Украины в США в Facebook.

«Была достигнута договоренность о подготовке к подписанию межправительственного соглашения о сотрудничестве и использовании космического пространства в мирных целях», - говорится в сообщении.

Бриденштайн подчеркнул заинтересованность в привлечении украинских предприятий к реализации проектов в сфере исследования Луны.

Он также выразил благодарность за поддержку Украиной космических инициатив агентства.
ForUm

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