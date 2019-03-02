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В России скончался известный советский и российский физик, лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов.

В Санкт-Петербурге в ночь на субботу, 2 марта, скончался нобелевский лауреат по физике Жорес Алферов.

На момент смерти ученому было 88 лет.

В конце ноября Алферов попал в больницу после того, как ему стало плохо на заседании РАН. Первоначально сообщалось об инсульте, однако затем в Академии наук пояснили, что это был гипертонический криз.

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске (Беларусь). Окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института, с 1953 года работал в Физико-техническом институте имени Иоффе.

Занимался разработкой полупроводниковых гетероструктур и созданием быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. За это в 2000 году его удостоили Нобелевской премии по физике (вместе с американцами Джеком Килби и Гербертом Кремером).

В 1991-2017 годах Алферов был вице-президентом РАН.

С 1995 года до самой смерти был депутатом Госдумы - сначала от фракции "Наш дом Россия", а с 1999 года - от КПРФ.

К сожалению, поддерживал российскую агрессию против Украины и оккупацию Крыма.
ForUm

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