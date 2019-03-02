Об этом вечером в Одессе заявил председатель группы поддержки Украины в Европейской комиссии Питер Вагнер на брифинге, посвященном первой международной конференции «Одесские дебаты: объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров», сообщает УНИАН.

Он отметил, что у Украины уже есть договор про ассоциацию с ЕС и договор о свободной торговле. «И я думаю, что Украина вместе с Молдовой и Грузией - самые главные кандидаты на вступление в ЕС. Я вижу, что у Украины есть амбиции и есть будущее», - заявил Вагнер, добавив, что для вступления Украины в Европейский Союз нужно не так много времени.

По его словам, сегодня на форуме обсуждалась безопасность, противодействие угрозе, с которой сталкиваются страны, в частности со стороны РФ. Дипломат отметил необходимость стабилизации и стойкости общества. «Европейский союз очень нам помогает вкладывать в развитие нашей инфраструктуры, в развитие нашей безопасности, нашего будущего», - сказал Вагнер. Он также акцентировал на том, что людям нужно «видеть будущее».

Напомним, Европейский Союз продлит санкции в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и еще 11 человек.