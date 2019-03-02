В Вооруженных силах Украины почти 25 тысяч женщин на сегодня проходят службу по контракту. Об этом говорится в сообщении пресс-службы миссии Украины при НАТО. Из этого числа женщин-военнослужащих лишь три тысячи работают на офицерских должностях. В целом в рядах ВСУ служат и работают более 55 тысяч женщин.

28 февраля 2019 Миссия Украины при НАТО совместно с Офисом Специального представителя Генерального секретаря НАТО по вопросам женщин, мира и безопасности провела в штаб-квартире НАТО показ украинского документального фильма «Невидимая батальон», над которым работали автор проекта Мария Берлинская и три режиссера - Светлана Лещинская, Алина Горловая и Ирина Целик.

В миссии Украины при НАТО отмечают, что в 2016 году произошло расширение перечня должностей для женщин солдатского, сержантского и старшинского состава на 63 позиции - впервые в украинской истории. Это приблизило Украину к стандартам НАТО.

Напомним, по данным Министерства обороны, на военную службу с начала 2018 года в ряды Вооруженных сил Украины принято более 27 тыс. контрактников. В частности - 1,7 тыс. офицеров. Добавим, что украинские Вооруженные силы заняли 29 место в рейтинге сильнейших армий мира по версии проекта Global Firepower.

Ранее генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отмечал, что Альянс изучает возможность усиления своего присутствия в регионе Черного моря для поддержки Украины.