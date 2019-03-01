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Сегодня, 1 марта, в 09:25 спасатели нашли заблудившихся туристов в районе горы Малая Говерла, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Их транспортировали до ближайшего населенного пункта, где передали медикам.

Напомним, 28 февраля в 20:00 в Службу спасения поступило сообщение о том, что во время прохождения туристического маршрута группой туристов (при спуске с г. Говерла в сторону долины Козмещик Раховского района) травмировалась туристка. Туристов двое – мужчина и женщина. По предварительной информации они являются жителями Одессы.

Для проведения поисково-спасательных работ привлечены два горных поисково-спасательных отделения с. Лазещина и Рахов в составе 11 спасателей и 2 единиц спецтехники.
ForUm

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