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В Раховском районе Закарпатской области во время прохождения туристического маршрута группой туристов (спуск с г. Говерла в сторону долины Козмещик) травмировалась туристка, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о происшествии поступило в Службу спасения  28 февраля в 20:00.

Туристов двое – мужчина и женщина. По предварительной информации туристы являются жителями Одессы.

Для проведения поисково-спасательных работ привлечены два горных поисково-спасательных отделения с. Лазещина и Рахова в составе 11 спасателей и 2 единиц спецтехники.

Поисково-спасательные работы осложняются из-за угрозы схода лавин, крутых склонов, обледенения снежного покрова и отсутствия мобильной связи в месте проведения поисков.

В 07:30 1 марта на помощь спасателям Закарпатья дополнительно привлечено Ворохтянское горное поисково-спасательное отделение ГосЧС в Ивано-Франковской области.
ForUm

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