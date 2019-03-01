В Раховском районе Закарпатской области во время прохождения туристического маршрута группой туристов (спуск с г. Говерла в сторону долины Козмещик) травмировалась туристка, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о происшествии поступило в Службу спасения 28 февраля в 20:00.
Туристов двое – мужчина и женщина. По предварительной информации туристы являются жителями Одессы.
Для проведения поисково-спасательных работ привлечены два горных поисково-спасательных отделения с. Лазещина и Рахова в составе 11 спасателей и 2 единиц спецтехники.
Поисково-спасательные работы осложняются из-за угрозы схода лавин, крутых склонов, обледенения снежного покрова и отсутствия мобильной связи в месте проведения поисков.
В 07:30 1 марта на помощь спасателям Закарпатья дополнительно привлечено Ворохтянское горное поисково-спасательное отделение ГосЧС в Ивано-Франковской области.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время