Национальное агентство по предотвращению коррупции из-за отмены статьи о незаконном обогащении лишилось возможности устанавливать признаки незаконного обогащения в рамках начатых в этом году 500 полных проверок деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, сообщает пресс-служба НАПК.

В НАПК констатировали, что с принятием решения Конституционного суда Украины от 26 февраля, которым признана неконституционной статья 368-2 Уголовного кодекса, установить признаки незаконного обогащения в декларациях за 2015-2018 годы больше невозможно.

«Считаю самым важным вопросом введение в Уголовном кодексе статьи относительно незаконного обогащения чиновников всех уровней и установления ответственности за указанное преступление. НАПК готово присоединиться к экспертизе внесенных в Верховную Раду Украины законопроектов для укрепления юридических конструкций», - заявил председатель Национального агентства Александр Мангул.

По его словам, НАПК как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализует государственную антикоррупционную политику, рассматривает две возможные модели урегулирования этого вопроса. С учетом позиции Конституционного суда Украины незаконным обогащением может быть определено:

- увеличение у лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственности активов в значительном размере, превышающем его доход;

или же

- приобретение имущества, увеличение стоимости этого имущества лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, что значительно превышает законные доходы лица, если эти действия совершены без установленных законом, иными правовыми актами или сделками оснований.

Председатель НАПК отметил, что криминализация такого деяния, как незаконное обогащение, является одним из обязательств нашего государства, которое Украина взяла на себя при ратификации Конвенции ООН против коррупции, Уголовной конвенции о борьбе с коррупцией (ETS 173), Дополнительного протокола к Уголовной конвенции о борьбе с коррупцией (ETS 191), и определена рекомендациями Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO) и других международных организаций.

Напомним, 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.

28 февраля Президент Петр Порошенко подписал проект закона о внесении изменений в законодательные акты относительно ответственности за незаконное обогащение и внес его как неотложный на рассмотрение Верховной Рады.