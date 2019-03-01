Главарь боевиков террористической организации «ЛНР» Леонид Пасечник смертельно болен, поэтому в Москве ему ищут замену. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на информацию от нескольких собеседников.

По их словам, Пасечнику медики «дали максимум шесть месяцев».

«Рассматривают несколько кандидатур. Не удивлюсь, если Плотницкий вернется. Может быть и Дейнега («министр иностранных дел» террористов «ЛНР», - Ред.). Все решения тут принимаются с боем курантов», - сказал собеседник.

По его словам, на местных телеканалах в прямом эфире Пасечника вообще не видно.

Другой источник добавил, что с приходом Пасечника в городе ситуация стала значительно хуже. «Дорог нет, гололед сильный, сплошной каток, идти невозможно, нет даже песка», - уточнил он и добавил, что в центр Луганска боевики специально выгоняли военную технику, чтобы «хоть немного его расчистить».

Напомним, 11 ноября 2018 года на оккупированном Донбассе состоялись «выборы» главарей «ЛНР» и «ДНР», а также депутатов их «однопалатных парламентов» - «народных советов». Победителями объявлены «и.о. главы» «ЛНР» Леонид Пасечник и «врио главы ДНР» Денис Пушилин.

Центральная избирательная комиссия Украины отмечает, что «выборы», проведенные 11 ноября 2018 на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, являются нелегитимными.

Прокуратура Луганской области открыла уголовное производствопо факту проведения незаконных «выборов».