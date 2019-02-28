В Киеве за присвоение 8 миллионов гривен будут судить организованную преступную группу, в состав которой входят должностные лица «Киевавтодора».

Как сообщает пресс-служба столичного главка, трое сотрудников коммунальной корпорации вместе с руководителем коммерческой подрядной структуры создали фиктивные предприятия, на которые перечислили деньги из бюджета на якобы выполненные ремонтные работы дорожной сети города.

Следователи доказали, что в 2017 году заместитель гендиректора «Киевавтодора» совместно с двумя своими подчиненными по предварительному сговору с руководителем коммерческой подрядной структуры присвоили деньги, которые выделило государство на капитальный ремонт столичных дорог.

Пользуясь служебным положением, злоумышленники перечислили более 8 млн гривен на счета фиктивных предприятий за якобы выполнение ремонтных работ.

Следователи провели обыски по месту жительства фигурантов, а также в коммунальной корпорации и ее структурных подразделениях. В результате процессуальных действий правоохранители изъяли документацию, подтверждающую причастность должностных лиц к преступной схеме. Правонарушителям объявили о подозрении, а на их имущество был наложен арест.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления по предварительному сговору группой лиц), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт направлен в суд. За присвоение и последующую легализацию полученных незаконным способом средств членам организованной преступной группы грозит до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.