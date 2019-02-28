Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении пяти представителям так называемых судебных и правоохранительных органов государства-оккупанта в совершении преступления, предусмотренного ст. 438 Уголовного кодекса Украины, по факту нарушения законов и обычаев войны в отношении военнопленных украинских моряков. Об этом заявил прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Военнопленных держат в камерах с обычными заключенными в тюремной одежде, их военную форму забрали. Таким образом, представители так называемых правоохранительных органов государства-оккупанта нарушили право военнопленных - членов экипажа катеров ВМС ВС Украины «Бердянск», «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу», взятых в плен 25.11.2018 в Черном море, на беспристрастное и нормальное судопроизводство, что является серьезным нарушением законов и обычаев войны согласно ст. 130 Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 г. (Третья Женевская конвенция), путем совершения действий, направленных на привлечение последних к уголовной ответственности за преступление, которое они не совершали, а именно «незаконное пересечение государственной границы РФ» по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ)», - заявил прокурор.

Мамедов подчеркнул, что украинские военные моряки статус военнопленных согласно ст. 4 Конвенции об обращении с военнопленными, 1949 г. (Третья Женевская конвенция) и подпадают под ее защиту.

«Подозреваемые, которые в нарушение законов Украины и международного права задержали и судили украинских моряков – бывшие украинские судьи и прокуроры. Они не только предали свою страну и начали обслуживать государство-оккупанта, но и совершили военное преступление, не имеющее срока давности, по нему не предусмотрена амнистия и за которое будут преследовать во всем цивилизованном мире. И сегодня мы сделали первый шаг к обеспечению неотвратимости наказания в этом деле», - сказал он.

Напомним, 27 ноября 2018 года следователи Службы безопасности Украины в Одесской области и военные прокуроры Военной прокуратуры Южного региона Украины сообщили о подозрении 8 военнослужащим пограничной службы ФСБ и вооруженных сил РФ, совершившим нападение на украинских моряков.

В феврале сообщено о подозрении еще 7 военнослужащим вооруженных сил РФ и пограничной службы ФСБ.