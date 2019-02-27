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Конституционный суд Украины принял решение по делу по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (о незаконном обогащении, - ред.).

«Этим решением суд признал такой, что не соответствует Конституции Украины (неконституционной) статью 368-2 Кодекса. В своем решении Конституционный суд подчеркнул, что противодействие коррупции должно осуществляться исключительно правовыми средствами с соблюдением конституционных принципов и предписаний законодательства, принятого в соответствии с Конституцией Украины», - говорится в тексте решения, опубликованном на сайте КСУ.

«Конституционный суд Украины пришел к выводу, что статья 3682 Кодекса не соответствует требованиям четкости, точности и однозначности, а потому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины», - говорится в решении.

КСУ отмечает, что статья 3682 Кодекса не согласуется с конституционным принципом презумпции невиновности (части первая, вторая, третья статьи 62 Конституции Украины) и с конституционным предписанием о недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников (право лица не давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников) (часть первая статьи 63 Конституции Украины).

Также отмечается, что положения статьи 3682 Кодекса сформулированы так, что сомнения в законности оснований приобретения лицом в собственность активов в значительном размере могут толковаться не в пользу этого лица и могут рассматриваться как подтверждение его незаконного обогащения, хотя согласно части третьей статьи 62 Конституции Украина «все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу».

Напомним, ранее сегодня Президент Петр Порошенко заявил, что после обнародования и анализа решения Конституционного суда подаст в Раду новый законопроект, предусматривающий наказание для чиновников за незаконное обогащение.
ForUm

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