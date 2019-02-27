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Начатая в апреле 2017 года правительственная программа «Доступные лекарства», которая предлагает бесплатные или с небольшой доплатой лекарства от диабета, астмы и сердечных заболеваний, будет продолжена и расширена. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.

Он вспомнил, что подобные программы пытались ввести и раньше, но только это правительство так выстроил систему, она сейчас работает четко и стабильно.

По данным Министерства здравоохранения, за почти за два года по программе выписано более 33 млн рецептов на общую сумму 1,7 млрд грн. Количество «программных» препаратов выросло на 64% - до 258 наименований. А количество аптек, работающих по программе, достигло 6 тыс.

«Мы впервые создали реальную систему обеспечения украинцев бесплатными лекарствами», - сказал Гройсман.

Он анонсировал новый этап программы - внедрение электронного рецепта, который позволит получать лекарства без привязки к месту жительства пациента. Кроме того, администрированием программы будет заниматься Национальная служба здоровья Украины, которая зарекомендовала себя как надежный плательщик и теперь должна стать еще и надежным контролером качества услуг и качества препаратов.

«Будем дальше расширять программу «Доступные лекарства». Лекарств будет больше, а их спектр шире. Доступ к лекарствам будет независимо от места проживания», - сказал Гройсман.
ForUm

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