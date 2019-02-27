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Отмена Конституционным судом статьи Уголовного кодекса Украины (УКУ) о незаконном обогащении представляет риск для безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко заявила журналистам в кулуарах парламента, сообщает УНИАН.

«Очевидно, что такое решение судей Конституционного суда ставит под угрозу, в частности безвизовый режим, поскольку это одно из требований предоставления Украине визовой либерализации с ЕС», - заявила она.

«Здесь надо честно сказать, что Конституционный суд за все годы независимости Украины всегда принимал очень странные политические решения не в интересах государства, когда надо было менять и увеличивать полномочия одного из президентов, и конъюнктурно подыгрывал политической ситуации, а не думал на долгосрочную перспективу», - добавила Гопко.

Напомним, 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.
ForUm

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