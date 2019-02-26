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Священный Синод Русской Православной Церкви обратился к руководству Украины с призывом положить конец гонениям на прихожан Украинской Православной Церкви.

Фото: РПЦ

Об этом идет речь в заявлении Синода РПЦ, заседание которого состоялось во вторник в Москве, передает «Интерфакс».

«Обращаемся с призывом к государственной власти Украины прекратить гонения против собственных граждан, не желающих присоединиться к расколу», - говорится в заявлении Синода РПЦ.

Кроме того, Синод просит братские Поместные Православные Церкви молитвенно поддержать «гонимую Украинскую Православную Церковь», а также призывает мировое сообщество обратить внимание на «вопиющие факты нарушения прав человека» и дать надлежащую оценку «грубому вмешательству украинского государства в дела Церкви».

Как сообщил журналистам глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, украинская тема была рассмотрена Синодом «в особом порядке».

«Становится все более очевидным, что целью представителей действующей государственной власти является ликвидация Украинской Православной Церкви», - заявил Синод РПЦ, отметив, что украинским  властям и правоохранительным органам даны рекомендации максимально способствовать переводу общин УПЦ «в раскол».

Звучат угрозы изъятия у Украинской Православной Церкви ее крупнейших монастырей и исторических святынь - Киево-Печерской лавры и Почаевской лавры, в большинстве случаев изъятие храмов у религиозных общин происходит вопреки их решениям оставаться в канонической Церкви, констатирует Священный Синод.

«Происходящее беззаконие привело к всплеску насилия по отношению к духовенству и верующим Украинской Православной Церкви. Вопреки заверениям руководства Украины и Константинопольского патриархата о мирном характере так называемого "объединения украинского Православия", десятки храмов захвачены путём взлома, при поддержке военизированных формирований, с неоднократными фактами избиений духовенства и верующих канонической Церкви, пытающихся отстоять свои святыни», - заявляет Синод РПЦ.

В этой ситуации он призвал всех верующих Русской Православной Церкви усилить молитвы «о своих страждущих собратьях» в Украине, а также «о даровании им мужества и христианского терпения в их стоянии за святое Православие».
ForUm

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